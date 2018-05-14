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Дедлайн Медведева, бойкот ЧМ-2018 и другие события дня
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Главные события понедельника 

Рамблер 50 минут назад
Фото: Reuters

Россияне будут по-новому получать пенсию

Россияне, не имеющие ни постоянной, ни временной регистрации по месту жительства, смогут обратиться за назначением социальной пенсии. Об этом написано в проекте приказа Минтруда России, опубликованном для общественного обсуждения.
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В школах начинают вводить пятую четверть

После окончания учебного года в 132 столичных школах введут пятую четверть для желающих подтянуться» по различным предметам.
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Кобзон отказался открывать Крымский мост

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что не будет участвовать в открытии Крымского моста, так как организаторы предложили неудобный маршрут к месту проведения церемонии. Об этом сообщает телеканал «360».
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ЕС расширил санкции против России

ЕС добавил пять физических лиц в санкционный список в связи с проведением выборов в Крыму, сообщил в понедельник журналистам европейский дипломатический источник.
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Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева

Лидер Коммунистической партии Украины (КПУ) Петр Симоненко, которого подозревают в госизмене, устроил словесную перепалку с экс-нардепом страны Игорем Марковым. Политики повздорили в эфире телеканала "Россия 1" на шоу Владимира Соловьева.
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Кудрин согласился на важный пост

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин принял предложение «Единой России» стать кандидатом на должность главы Счетной палаты. Об этом сообщает ТАСС.
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Песков: дедлайн Медведева приближается

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности представления Дмитрием Медведевым состава нового кабмина Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что серебро Олимпийских игр в Пхенчхане не вызвало у нее никаких сожалений.
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ЧМ-2018 на Украине объявят вне закона

Украинские депутаты из Радикальной партии и «Самопомощи» внесли в Верховную Раду законопроект о запрете трансляций матчей ЧМ по футболу 2018 года на территории Украины. Об этом сообщает «Корреспондент».
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Рогозину найдут новую работу

Дмитрий Рогозин, сейчас исполняющий обязанности вице-премьера и курирующий военно-промышленный комплекс (ВПК), может возглавить «Роскосмос», пишет РБК со ссылкой на три источника. По словам собеседника «Ведомостей» в «Ростехе», назначение Рогозина гендиректором «Роскосмоса» не исключено, но возможны и иные варианты.
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Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа

Американский журнал Newsweek сравнил новые лимузины Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер впервые публично показал свой новый автомобиль №1 во время церемонии инаугурации. Трамп пока ездит на машине, доставшейся от Барака Обамы, но совсем скоро должен пересесть в новый лимузин, созданный специально под него. Автор материала отметил, что любовь к высококлассным лимузинам «объединяет двух лидеров».
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Первое видео проезда по Крымскому мосту

Очевидцы опубликовали на сервисе для видеофайлов YouTube видеозапись, на которой видно как первая колонна грузовых автомобилей прошла по Крымскому мосту. До этого по мосту проезжали только автомобили, занимавшиеся транспортировкой строительных материалов.
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