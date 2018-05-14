В ООН осудили убийства палестинцев в секторе Газа

Верховный комиссар ООН по правам человека осудил убийства палестинцев в секторе Газа

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн прокомментировал ситуацию в секторе Газа, где в ходе протестов против открытия посольства США Иерусалиме погибли по меньшей мере 50 человек

«Шокирующие убийства десятков и ранения сотен людей в результате того, что военные Израиля открыли огонь в секторе Газа, должны прекратиться. Право на жизнь должно уважаться», — говорится в сообщении пресс-службы УВКПЧ ООН.

По его словам, ответственные «за эти возмутительные нарушения прав человека» должны быть наказаны.

Верховный комиссар ООН отметил, что международное сообщество должно обеспечить справедливость в отношении жертв.

Ранее Палестина призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в секторе Газа.

По последним данным, число погибших при столкновениях в секторе Газа достигло 50.