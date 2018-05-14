Ещё
В Америке нашли своего истинного врага
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Америке нашли своего истинного врага 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший американский военный назвал главного врага Америки. И по его мнению, это не Россия.
Бывший военный летчик, а ныне обозреватель нескольких изданий Тодд Вуд в своей колонке в газете The Washington Times заявил, что истинный враг Америки не Россия, а Демократическая партия США.
Он убежден в том, что Россия конечно же вмешивалась в выборы в 2016 году, однако, подобные атаки проводили и Северная Корея и Иран, и Китай. Вуд убежден, что все беды Америки из-за врагов внутренних, в которые записал демократическую партию США. Именно бездействие демократов, по его мнению, привело к тому, что сети Америки стали уязвимы для атак.
«Причина, по которой администрация Трампа так обеспокоена тем, что Иран и Северная Корея становятся ядерными державами, заключается в том, что для внутренней сети штатов потребуется всего один взрыв, чтобы оставить нас без всех систем жизнеобеспечения, — объясняет он — это означает, что Америка останется без еды, электричества, транспорта. Правительство не сможет контролировать ситуацию в стране. Миллионы американцев умрут от голода и болезней»
Обвинения в адрес России посыпались после результатов выборов в 2016 году. Именно наше якобы имевшее место вмешательство и стало, по мнению американской верхушки, причиной избрания (президентом США) «более удобного» для Кремля Дональда Трампа.
Уже неоднократно российские официальные лица отрицали все обвинения Запада о вмешательстве в американские выборы. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла подобные обвинения «абсурдом».
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: Скрипаль тайно встречался с сотрудниками спецлужб Эстонии В ДНР сообщили о потерях украинских силовиков при попытке захвата новых позиций Опубликовано видео столкновения самолетов в аэропорту Стамбула
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»93
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ301
Песков: дедлайн Медведева приближается42
Украина наказала Сурганову11
Кобзон отказался открывать Крымский мост40
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
04:31
Песков: дедлайн Медведева приближается
Политика
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение