В Америке нашли своего истинного врага

Бывший американский военный назвал главного врага Америки. И по его мнению, это не Россия

Он убежден в том, что Россия конечно же вмешивалась в выборы в 2016 году, однако, подобные атаки проводили и Северная Корея Иран , и Китай . Вуд убежден, что все беды Америки из-за врагов внутренних, в которые записал демократическую партию США . Именно бездействие демократов, по его мнению, привело к тому, что сети Америки стали уязвимы для атак.

«Причина, по которой администрация Трампа так обеспокоена тем, что Иран и Северная Корея становятся ядерными державами, заключается в том, что для внутренней сети штатов потребуется всего один взрыв, чтобы оставить нас без всех систем жизнеобеспечения, — объясняет он — это означает, что Америка останется без еды, электричества, транспорта. Правительство не сможет контролировать ситуацию в стране. Миллионы американцев умрут от голода и болезней»

Обвинения в адрес России посыпались после результатов выборов в 2016 году. Именно наше якобы имевшее место вмешательство и стало, по мнению американской верхушки, причиной избрания (президентом США) «более удобного» для Кремля Дональда Трампа.