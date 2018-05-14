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Савченко попросила бесплатного адвоката
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Савченко попросила предоставить ей бесплатного адвоката 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Арестованная по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти на Украине Надежда Савченко заявила, что отказалась от всех своих адвокатов и попросила предоставить ей бесплатного.
Об этом она сказала во время заседания Шевченковского районного суда Киева.
«Мне непонятны публичные заявления моих адвокатов. Я считаю, что адвокаты не имеют права настраивать своего подзащитного против его родственников», — цитирует Интерфакс-Украина Савченко.
Отмечается, что настоящее время в заседании объявлен технический перерыв.
11 мая адвокаты Савченко заявили, что больше не будут представлять её интересы.
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Комментарии1  Ещё 5 источников 
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