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Эрдоган: США утратили роль посредника на Ближнем Востоке
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США утратили роль посредника на Ближнем Востоке, заявил Эрдоган 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
США лишились статуса посредника в ближневосточных конфликтах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя перенос посольства США в Израиле в Иерусалим.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
"Вместо того, чтобы способствовать решению ближневосточной проблемы, США сами стали частью этой проблемы, предпочтя встать на сторону одного из участников конфликта и не пытаясь внести вклад в его урегулирование. Таким образом, Вашингтон лишился статуса посредника в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке… Человечество находится в тревожном ожидании, во многом схожем с ситуацией в преддверии Второй мировой войны", — заявил Эрдоган в ходе визита в Великобританию, выступая в лондонском Королевском институте международных отношений (Chatham House). Трансляцию вел телеканал NTV.
Он вновь отметил, что Турция не приемлет решение Вашингтона о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, так как это противоречит нормам международного права и резолюциям ООН. Международное сообщество должно как можно скорее принять меры по предотвращению дальнейшей агрессии Израиля, добавил Эрдоган.
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