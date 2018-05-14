Убийце российского дипломата в Ираке вынесли приговор

Убийцу российского дипломата в Ираке приговорили к смертной казни

Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, который был зарезан в 2006 году, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном РИА Новости

"Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году", — заявил Биркадар.

По словам представителя совета, обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой.

Биркадар отметил, что двоих дипломатов застрелили, еще двоих зарезали.

Он добавил, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с вооруженной группировки избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.