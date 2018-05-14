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Убийце российского дипломата в Ираке вынесли приговор
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Убийцу российского дипломата в Ираке приговорили к смертной казни 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Khalid Mohammed
Центральный уголовный суд Ирака приговорил к смертной казни через повешение террориста, обвиняемого в убийстве российского дипломата, который был зарезан в 2006 году, сообщается в заявлении представителя Высшего судебного совета Ирака Абдель Саттара Биркадара, полученном РИА Новости.
"Центральный уголовный суд приговорил к смертной казни одного из террористов, который был обвинен в убийстве одного из российских дипломатов в Ираке в 2006 году", — заявил Биркадар.
По словам представителя совета, обвиняемый признался в похищении четырех иностранцев вместе с вооруженной группировкой.
Биркадар отметил, что двоих дипломатов застрелили, еще двоих зарезали.
Он добавил, что обвиняемый террорист участвовал в казни одного из дипломатов, после чего вместе с вооруженной группировки избавился от тел, выбросив их в реку Тигр.
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