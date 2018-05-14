Ещё
Гройсман встретился с министром экономики Германии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гройсман отметил положительную динамику в экономических отношениях Украины и Германии 

RT на русском 1 час назад
Фото: EPA
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провёл встречу с министром экономики Германии Петером Альтмайером.
«Надо отметить положительную динамику экономических отношений Украины и Германии. Но я уверен, что мы можем увеличить объёмы двусторонней торговли, более интенсивно заниматься инвестициями в экономику наших стран», — написал он в Twitter.
Он также отметил, что Германия является очень важным партнером и другом Украины.
«Мы ценим поддержку в такое важное для нашей страны время. Для нас важно, что в коалиционном соглашении Германии отмечена позиция относительно поддержки Украины», — добавил премьер.
Ранее Гройсман заявил, что двусторонняя торговля с Европейским союзом увеличилась на 29%.
RT на русском: последние новости
В Индонезии семья из шести человек совершила серию терактов Мэр французского города Мариньян заявил, что не боится санкций из-за посещения Крыма Полиция в Австралии назвала имя подозреваемого в массовом убийстве
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева375
«И что с этим Крымом делать?»220
В Москве жестоко избили белорусскую певицу230
Разгоряченных москвичей остудит гроза2
ЕС расширил санкции против России44
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина В мире
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода Новости Москвы
03:35
Украина наказала Сурганову
Украина Шоу-бизнес
00:43
Силуанов рассказал о повышении НДФЛ
Личный счет Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение