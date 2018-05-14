Гройсман встретился с министром экономики Германии

Гройсман отметил положительную динамику в экономических отношениях Украины и Германии

Зустрівся з Міністром економіки і торгівлі Німеччини Петером Альтмаєром. pic.twitter.com/IehFVAimxc— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 14 мая 2018 г.

«Надо отметить положительную динамику экономических отношений Украины и Германии. Но я уверен, что мы можем увеличить объёмы двусторонней торговли, более интенсивно заниматься инвестициями в экономику наших стран», — написал он в Twitter.

Он также отметил, что Германия является очень важным партнером и другом Украины.

«Мы ценим поддержку в такое важное для нашей страны время. Для нас важно, что в коалиционном соглашении Германии отмечена позиция относительно поддержки Украины», — добавил премьер.