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США ожидают открытия в Иерусалиме посольств других стран
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США ожидают открытия в Иерусалиме посольств других стран 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Соединенные Штаты приветствуют решение правительства Гватемалы перенести ее посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, они ожидают, что еще большее количество стран примут решение о переносе посольств в Иерусалим, говорится в заявление Белого дома в четверг.
"Соединенные Штаты приветствуют перевод посольства Гватемалы в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Мы благодарны за то, что наш партнер по Западному полушарию присоединяется к нам в вопросе признания столицы Израиля, и поощряем его дополнительные шаги… Мы надеемся поприветствовать еще многих наших друзей и союзников в Иерусалиме — столице Израиля", — отмечается в сообщении.
В минувшую среду Гватемала стала первой центральноамериканской страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, и второй в мире после США.
Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Это событие состоялось 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Палестинская национальная администрация в минувший вторник отозвал посла из Вашингтона в ответ на перенос дипмиссии США.
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