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Израиль запретил палестинцам посещать Иерусалим
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Израиль запретил палестинцам посещать Иерусалим в Рамадан 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Израиля решили закрыть жителям сектора Газа доступ на территорию Иерусалима во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, это связано с напряженной обстановкой на границе Израиля и сектора Газа. В этом году на территорию Иерусалима будут пропускать только жителей Западного берега.
Как отмечается, данную информацию подтвердили в посольстве Израиля в США.
При этом обычно в период Рамадана Израиль упрощает систему пропуска для жителей сектора Газа в Иерусалим.
Ранее сообщалось, что Палестина обратилась в суд из-за действий Израиля.
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