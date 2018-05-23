Израиль запретил палестинцам посещать Иерусалим в Рамадан

Власти Израиля решили закрыть жителям сектора Газа доступ на территорию Иерусалима во время священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом пишет газета "Известия"

По данным издания, это связано с напряженной обстановкой на границе Израиля и сектора Газа. В этом году на территорию Иерусалима будут пропускать только жителей Западного берега.

Как отмечается, данную информацию подтвердили в посольстве Израиля в США

При этом обычно в период Рамадана Израиль упрощает систему пропуска для жителей сектора Газа в Иерусалим.