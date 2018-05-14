Де Мистура прибыл в Астану для переговоров по Сирии

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура в понедельник прибыл в гостиницу Rixos, где намерен принять участие в девятом раунде переговоров по Сирии 14-15 мая, передает корреспондент РИА Новости

МИД Казахстана в понедельник сообщил о начале в Астане очередного раунда переговоров по Сирии.

В Астане прошло уже восемь раундов переговоров по Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, главным решением стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.