В Сирии уничтожен штаб командования ИГ 

ВВС Ирака нанесли авиаудар
Военно-воздушные силы Ирака провели успешную операцию в Сирии. Как сообщает Al Sumaria, по позициям «Исламского государства» (запрещена в РФ) был нанесён авиаудар.
Отмечается, что в результате операции самолёты F-16 разбомбили штаб командования ИГ и центр логистической поддержки.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о том, что пять главарей террористической группировки были пойманы. Тогда операция стала возможна благодаря взаимодействию Соединённых Штатов и Ирака.