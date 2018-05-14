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В Сирии уничтожен штаб командования ИГ
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В Сирии уничтожен штаб командования ИГ 

News.ru 47 минут назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Can Erok
ВВС Ирака нанесли авиаудар
Военно-воздушные силы Ирака провели успешную операцию в Сирии. Как сообщает Al Sumaria, по позициям «Исламского государства» (запрещена в РФ) был нанесён авиаудар.
Отмечается, что в результате операции самолёты F-16 разбомбили штаб командования ИГ и центр логистической поддержки.
Напомним, что на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил о том, что пять главарей террористической группировки были пойманы. Тогда операция стала возможна благодаря взаимодействию Соединённых Штатов и Ирака.
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