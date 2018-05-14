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В Армении планируют масштабную репатриацию
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В Армении планируют масштабную репатриацию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Sputnik / Арам Нерсесян
Новое правительство Армении намерено работать над масштабной репатриацией, заявил в понедельник журналистам министр диаспоры Мхитар Айрапетян.
Согласно статистике, численность населения Армении ежегодно сокращается. К 1 января 2016 года она впервые с 1970-х годов упала ниже отметки 3 миллионов человек. Уменьшеение числа проживающих в стране граждан вызваны эмиграцией из-за социально-экономических проблем. Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявлял, что одной из задач камбина должна стать прекращение оттока населения из страны и возвращение соотечественников.
"Мы осуществим масштабную репатриацию. Этот процесс требует времени и энергичной ежедневной работы", — отметил Айрапетян.
По его словам, победа революции вернула надежду соотечественникам, покинувшим ранее Армению. "Многие сейчас возвращаются на родину, и теперь нужно укрепить этот процесс конкретными шагами", — отметил министр.
В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.
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