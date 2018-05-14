В Армении планируют масштабную репатриацию

Новое правительство Армении намерено работать над масштабной репатриацией, заявил в понедельник журналистам министр диаспоры Мхитар Айрапетян.

Согласно статистике, численность населения Армении ежегодно сокращается. К 1 января 2016 года она впервые с 1970-х годов упала ниже отметки 3 миллионов человек. Уменьшеение числа проживающих в стране граждан вызваны эмиграцией из-за социально-экономических проблем. Ранее глава армянского правительства Никол Пашинян заявлял, что одной из задач камбина должна стать прекращение оттока населения из страны и возвращение соотечественников.

"Мы осуществим масштабную репатриацию. Этот процесс требует времени и энергичной ежедневной работы", — отметил Айрапетян.

По его словам, победа революции вернула надежду соотечественникам, покинувшим ранее Армению. "Многие сейчас возвращаются на родину, и теперь нужно укрепить этот процесс конкретными шагами", — отметил министр.