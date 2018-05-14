СМИ разгадали причины отравления Скрипаля

В годы, предшествующие отравлению, Скрипаль много путешествовал, проводя «лекции» о России для иностранных разведчиков, сообщила New York Times со сслыкой на анонимных европейских чиновников. Встречи эти, наверняка, были одобрены британскими властями, желавшими обучать своих союзников и не имевшими ничего против того, чтобы у Скрипаля был дополнительный доход, считает издание.

Скрипаль неоднократно встречался с представителями чешских спецслужб. Посетил он эту страну и в 2012 году после смерти жены. «Его здоровье было не в лучшем состоянии, однако ум был ясен», — рассказал NYT один из чиновников. Скрипаль сообщил чехам важную информацию о российской разведывательной деятельности, в том числе о работе своих бывших коллег из ГРУ , работающих в Европе. Все это могло дать чехам существенное преимущество над «своими соперниками», подчеркнула газета.

Источник NYT напомнил, что Скрипаль прекратил работать в ГРУ в 1999 году. «Несмотря на это, чешские офицеры обнаружили, что его знания ценны. Многие агенты, с которыми он работал в 1990-х годах, по-прежнему активны», — подчеркнул собеседник издания. Более того, сведения Скрипаля оказались настолько полезными, что сотрудники чешской разведки продолжали встречаться с ним и в последующие годы и несколько раз сами приезжали в Великобританию , добавил он.

Известно, что в 2016 году Скрипаль с теми же целями посещал Эстонию , где работал с местной разведкой. Эстонские чиновники называют эту информацию «крайне чувствительной». Поездки эти были тщательно засекречены, ни в Чехии , ни в Эстонии они публично не разглашались, подчеркнула NYT.

На вопрос, встречался ли Скрипаль в последние годы с агентами разведки в Испании , где он также работал двойным агентом, представитель разведывательной службы страны подчеркнул, что тема эта — «красная линия, которую мы не можем пересечь», указало издание.

Таким образом, Скрипаль встречался с разведчиками, работающими над тем, чтобы помешать «российским операциям» в Европе, так что весьма вероятно, что его «отравление было актом возмездия», — резюмировала газета.

Напомним, накануне чешские СМИ подтвердили, что Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посещал Прагу . После этого Скрипаль еще «как минимум один раз» встречался с представителями чешских спецслужб, в том числе на территории Великобритании.