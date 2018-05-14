Китаец с ампутированными ногами покорил Эверест

Лишенный обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй стал первым человеком в мире, кому удалось взобраться на вершину Эвереста с непальской стороны. Тибетскую сторону покорил в 2006 году новозеландец Марк Инглис, тоже безногий.

70-летний китайский альпинист Ся Боюй, лишенный обеих ног, покорил Эверест с непальской стороны, сообщает РИА Новости

"Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны", — сообщили в лагере альпинистов.

Свой подъем Боюй начал сразу же после того, как верховный суд Непала позволил людям без нижних конечностей и незрячим альпинистам подниматься на высоту более 6,5 тысячи метров.

Ся Боюй лишился ног из-за обморожения в 1975 году после своей первой неудачной экспедиции на Эверест. Затем он еще трижды пробовал покорить вершину.

"Покорить Эверест — это мечта всей моей жизни, мой личный вызов, который я должен принять", — рассказал Боюй.

В 2006 году новозеландец Марк Инглис, с двумя ампутированными ногами, тоже покорил Эверест, но с тибетской стороны.