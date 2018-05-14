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В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви
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В Канаде женщина впервые в истории станет главой церкви 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Randymurray31 / Wikimedia
Главой Англиканской церкви Канады впервые в истории станет женщина. Об этом сообщает CBC News.
Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) станет архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Помимо нового поста, женщина продолжит быть епископом в епархии города Нью-Уэстминстер (Британская Колумбия).
«Все что я могу сказать о том, что я — первая женщина-митрополит Англиканской церкви — я благодарна Богу за такую возможность», — сказала она.
Скелтон выросла на юге США в семье адвокатов. Ранее она работала управляющим торговой маркой в компаниях Proctor & Gamble и Tom's of Maine.
Женщина в священническом сане — спорная темя для англиканцев. Впервые в сан викария в Англиканской церкви в Лондоне была возведена женщина в 1994 году. В 2012 году Генеральный Синод Англиканской церкви Великобритании вынес на обсуждение ряд вопросов о женщинах-епископах, в частности, как именно они будут рукополагаться, и что будет предложено англиканам, которые выступают против такого решения, писала The Telegraph.
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