Появились подробности массового убийства в Австралии

СМИ узнали подробности массового убийства в Австралии

Подозреваемым в массовом убийстве своих родственников, в том числе четверых детей, на западе Австралии является 61-летний мужчина, который после стрельбы покончил с собой, сообщает телеканал АВС со ссылкой на данные полицейского расследования.

Тела семи убитых были обнаружены в пятницу утром на ферме Forever Dreaming ("Вечно спящая") в винодельческом регионе Маргарет-Ривер (штат Западная Австралия). Полиция сразу заявила, что речь идет о так называемом случае "убийства-самоубийства": один из погибших расстрелял своих близких, а затем покончил с собой.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что глава семейства Питер Майлс застрелил свою супругу, дочь и четырех внуков. Жертвы были убиты спящими. Затем стрелок позвонил в полицию, но к приезду правоохранителей покончил с собой.

Родственники Майлса сообщают, что причиной эмоционального срыва могли стать его переживания о судьбе сыновей: один из них ранее покончил с собой, а другой был тяжело болен.