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Россию предупредили об изоляции
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Россию предупредили об изоляции 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Генеральный директор службы безопасности Великобритании MI5 Эндрю Паркер подготовил речь для выступления перед европейскими коллегами в Берлине. Значительная часть текста посвящена отношениям с Российской Федерацией, сообщила газета «Известия».
По данным издания, Паркер в своем выступлении собирается затронуть инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь, а также предупредит Россию о грозящей ей изоляции.
Руководитель MI5 намерен обвинить российские власти в нарушении норм международного права, а также в клевете и дезинформации в связи с отравлением Скрипалей.
Результаты расследования Организации по запрещению химического оружия показали, что доза вещества, которым отравили Скрипалей, составляла от 50 до 100 граммов. Если такое количество «Новичка» действительно было задействовано во время покушения, то пострадать должна была как минимум половина жителей Солсбери, уверены в российском МИД. Эксперты по химическому оружию в беседе с «360» подчеркнули, что результаты расследования лишь подтверждают несостоятельность британской версии об отравлении Скрипалей.
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