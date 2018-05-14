Глава MI5 будет угрожать РФ изоляцией

Глава MI5 собрался угрожать РФ изоляцией

По данным издания, Паркер в своем выступлении собирается затронуть инцидент в Солсбери, где были отравлены бывший агент российской разведки Сергей Скрипаль и его дочь, а также предупредит Россию о грозящей ей изоляции.

Руководитель MI5 намерен обвинить российские власти в нарушении норм международного права, а также в клевете и дезинформации в связи с отравлением Скрипалей.