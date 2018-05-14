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Россию предупредили об изоляции
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Россию предупредили об изоляции 

Газета.Ru 7 часов назад
Глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер заявил, что Россия рискует стать "изолированной парией" из-за дела Скрипаля. Об этом сообщает Reuters.
Об этом говорится в речи Паркера, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.
"Нападение на Скрипалей является примером "злостных действий России", которые могут привести к тому, что страна станет изолированной парией во всем мире", — считает Паркер.
По его словам, правительство России якобы "вопиющим образом нарушает международные нормы права" и проводит курс при помощи "агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб".
Он также отметил "беспрецедентный уровень дезинформации", якобы поступающей из России, после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Ранее СМИ сообщили, что Скрипаль сотрудничал с чешскими спецслужбами и тайно посетил Прагу.
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