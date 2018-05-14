«РФ рискует превратиться в изолированную парию»

«Россия рискует превратиться в изолированную парию»

Об этом говорится в речи Паркера, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.

"Нападение на Скрипалей является примером "злостных действий России", которые могут привести к тому, что страна станет изолированной парией во всем мире", — считает Паркер.

По его словам, правительство России якобы "вопиющим образом нарушает международные нормы права" и проводит курс при помощи "агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб".

Он также отметил "беспрецедентный уровень дезинформации", якобы поступающей из России, после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.