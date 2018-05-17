Италия выступит за отмену антироссийских санкций

Одной из задач вероятного коалиционного правительства Италии станет отмена антироссийских санкций, пишет газета Corriere della Sera.
По информации издания, лидеры победивших на последних парламентских выборах партий "Лига" и "Пять звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо согласовали текст коалиционного договора.
Ожидается, что эти политические силы на днях сформируют новое правительство страны.
Партии заключили соглашение, состоящее из 29 пунктов. Документ посвящен вопросам социальной, экономической и внешней политики Италии. В черновике документа отмечается, что отмена санкций для нормализации отношений с Россией станет одной из приоритетных задач внешней политики государства.
"Россию необходимо воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера", — сообщается в документе.
Политики намерены сохранить США в качестве основного союзника, однако предполагают, что немедленная отмена антироссийских санкций благоприятно скажется на ситуации в мире.
В черновике соглашения также подчеркивается необходимость налаживания контактов с Россией для урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Йемене.
Отношения России и стран Запада ухудшились на фоне украинского кризиса в 2014 году. Евросоюз и США ввели экономические санкции. В качестве ответных мер, Москва ограничила поставки продовольственных товаров из стран, которые ввели ограничения. Ряд европейских политиков неоднократно предлагали отметить санкции, отмечая, что это мешает конструктивному диалогу с Россией.