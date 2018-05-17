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Италия выступит за отмену антироссийских санкций
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Италия выступит за отмену антироссийских санкций, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Одной из задач вероятного коалиционного правительства Италии станет отмена антироссийских санкций, пишет газета Corriere della Sera.
По информации издания, лидеры победивших на последних парламентских выборах партий "Лига" и "Пять звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо согласовали текст коалиционного договора.
Ожидается, что эти политические силы на днях сформируют новое правительство страны.
Партии заключили соглашение, состоящее из 29 пунктов. Документ посвящен вопросам социальной, экономической и внешней политики Италии. В черновике документа отмечается, что отмена санкций для нормализации отношений с Россией станет одной из приоритетных задач внешней политики государства.
"Россию необходимо воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера", — сообщается в документе.
Политики намерены сохранить США в качестве основного союзника, однако предполагают, что немедленная отмена антироссийских санкций благоприятно скажется на ситуации в мире.
В черновике соглашения также подчеркивается необходимость налаживания контактов с Россией для урегулирования ситуации в Сирии, Ливии и Йемене.
Отношения России и стран Запада ухудшились на фоне украинского кризиса в 2014 году. Евросоюз и США ввели экономические санкции. В качестве ответных мер, Москва ограничила поставки продовольственных товаров из стран, которые ввели ограничения. Ряд европейских политиков неоднократно предлагали отметить санкции, отмечая, что это мешает конструктивному диалогу с Россией.
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