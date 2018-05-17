Италия выступит за отмену антироссийских санкций, пишут СМИ

По информации издания, лидеры победивших на последних парламентских выборах партий "Лига" и "Пять звезд" Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо согласовали текст коалиционного договора.

Ожидается, что эти политические силы на днях сформируют новое правительство страны.

Партии заключили соглашение, состоящее из 29 пунктов. Документ посвящен вопросам социальной, экономической и внешней политики Италии. В черновике документа отмечается, что отмена санкций для нормализации отношений с Россией станет одной из приоритетных задач внешней политики государства.

"Россию необходимо воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера", — сообщается в документе.

Политики намерены сохранить США в качестве основного союзника, однако предполагают, что немедленная отмена антироссийских санкций благоприятно скажется на ситуации в мире.

Ливии и Йемене. В черновике соглашения также подчеркивается необходимость налаживания контактов с Россией для урегулирования ситуации в Сирии