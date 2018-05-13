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Алжир отверг обвинения Марокко в поддержке фронта Полисарио
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Алжир отверг обвинения Марокко в поддержке фронта Полисарио 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Patrick Baz
МИД Алжира отверг обвинения соседнего Марокко в организации встреч представителей фронта Полисарио, добивающегося независимости Западной Сахары от Рабата, с представителями ливанского движения "Хезболлах" для оказания военной поддержки.
"Алжир выражает решительное осуждение и сожалеет в связи с высказываниями министра иностранных дел Марокко в опубликованном вчера интервью парижскому журналу", — говорится в официальном заявлении алжирского внешнеполитического ведомства.
В интервью Jeune Afrique глава МИД Марокко Нассер Бурита заявил, что Алжир содействовал проведению на своей территории встречи представителей фронта Полисарио и ливанского движения "Хезболлах", которое, якобы, снабжает западносахарцев иранским оружием.
В алжирском МИД подчеркнули, что Рабат так и не предоставил каких-либо неопровержимых доказательств своей позиции, и продолжает "сочинять небылицы".
Конфликт в Западной Сахаре уже много лет отравляет отношения Алжира и Марокко — двух крупнейших стран Арабского Магриба. Марокко считает Западную Сахару — бывшую колонию Испании — своей территорией, в то время как Алжир выступает за ее самоопределение.
В начале мая Рабат заявил о разрыве дипломатических отношений с Тегераном из-за военной помощи движения "Хезболлах" фронту Полисарио. По данным арабских СМИ, власти Марокко обвинили посольство Ирана в Алжире в связях с фронтом Полисарио. Движение "Хезболлах" и иранский МИД опровергли выдвинутые Марокко обвинения.
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