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Трамп обвинил Китай в испорченности и грабеже
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Трамп обвинил Китай в испорченности и грабеже 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: EPA
В Вашингтоне состоялась встреча главы американского государства Дональда Трампа и вице-премьера Госсовета Китая Лю Хэ, который приехал в США для переговоров по прекращению торговой войны.
Министерство коммерции Китая сообщило, что Трамп выразил надежду на «урегулирование существующих между США и Китаем проблем в торгово-экономической сфере». По словам Трампа, США и Китай должны развивать торговое и инвестиционное сотрудничество, передает РИА «Новости».
При этом перед встречей с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Белом доме в четверг Трамп заявил, что сомневается в успешности переговоров США с Китаем, так как Китай «стал очень испорченным». Кроме того, как заявил Трамп, «очень испорченными» стали и другие торговые партнеры США, включая ЕС, передает ТАСС.
По мнению Трампа, партнеры «всегда получали 100% того, что хотели от Соединенных Штатов». Тем не менее он подчеркнул, что Вашингтон планирует достичь положительного результата в переговорах с Пекином.
Как заявил Трамп США многие годы несли убытки из-за «грабежа», ставшего результатом «плохой торговой сделки», в которой президент винит не Пекин, а прежние американские власти.
«Нас обкрадывал Китай», — сказал президент.
По его словам, «вывоз богатств» оказался настолько масштабным, что «ни в одной стране такого не происходило», эта «куча денег» послужила основой для «восстановления» Китая.
Он напомнил, что американский внешнеторговый дефицит достиг 800 млрд долларов в год.
Трамп заявил, что китайская телекоммуникационная компания ZTE, вынужденная частично свернуть работу из-за санкций США, «делала очень плохие вещи по отношению» к Вашингтону.
New York Times пишет, что китайская делегация готова предложить США пакет уступок на общую сумму до 200 млрд долларов, в частности, допустить американских предпринимателей к банковскому делу и страхованию в Китае.
Со своей стороны, Китай рассчитывает на смягчения санкций и введения более благоприятного экспортного режима, который позволит продавать технологические наработки США в Китай.
Напомним, в начале мая США и Китай в ходе двухдневных переговоров не договорились о прекращении торговой войны.
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