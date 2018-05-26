Трамп назвал сроки переговоров с КНДР 

Трамп заявил, что США ведут очень продуктивные переговоры с Северной Кореей.
США ведут продуктивные переговоры с КНДР и продлят саммит в случае необходимости. Об этом написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.
«Мы ведем очень продуктивные переговоры с Северной Кореей о возвращении к проведению саммита, который, если все получится, будет в Сингапуре в тот же день, 12 июня, и, если будет необходимо, будет продлен», — написал Трамп.
Ранее Трамп заявил о перезагрузке отношений США и Северной Кореи после отмены встречи лидеров двух стран.
Накануне в интервью телеканалу Fox News американский вице-президент Майк Пенс заявил, что США никогда не исключали возможность военного варианта в отношении Северной Кореи.