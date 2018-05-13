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Помпео отметил профессионализм Ким Чен Ына при ведении сложных переговоров
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Помпео отметил профессионализм Ким Чен Ына при ведении сложных переговоров 

РИА Новости 13 мая 2018
ВАШИНГТОН, 13 мая — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын ведет переговоры профессионально на сложном уровне, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео дважды встречался с Ким Чен Ыном, последний раз — на этой неделе.
В интервью телеканалу Fox News Помпео сравнил себя с американским баскетболистом Деннисом Родманом, который неоднократно посещал КНДР. «У меня было намного меньше подборов, чем у Денниса Родмана, но я провел немало времени с председателем Кимом. Разговоры идут на профессиональном уровне. Он хорошо разбирается в имеющейся у него информации. Он знает, чего хочет добиться для северокорейского народа. Он способен к сложным переговорам, когда это требуется», — сказал Помпео.
Также, по его словам, Ким Чен Ын следит за иностранной прессой и заботится об общественном мнении.
США и КНДР намерены провести 12 июня в Сингапуре саммит в верхах и обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.
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