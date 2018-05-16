Зачем ЕС ввязывается в конфликт с США из-за Ирана

Европа пытается спасти ядерную сделку с Ираном после того, как из нее в одностороннем порядке вышли США . В течение нескольких недель Брюссель намерен выработать «практические решения», позволяющие сохранить поставки иранской нефти и защитить европейские компаний, которые ведут бизнес с этой страной, сообщает Bloomberg

По данным РИА «Новости», Евросоюз намерен перейти на евро в оплате углеводородов из Ирана. Франция Германия , Британия и Иран также попытаются найти способы сохранить каналы для банковских операций и предотвратить сбои в транспортном сообщении.

Какие именно меры могут быть приняты, еврочиновники пока не уточняют. Вместе с тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Европа стремится к сохранению и углублению экономических отношений с Ираном, однако не готова дать гарантии, которых хочет Тегеран

Вашингтон, в свою очередь, отпустил европейским компаниям полгода на то, чтобы разорвать действующие контракты с Ираном, и запретил подписывать новые. Нарушители рискуют оказаться под прессом американских санкций.

Сохранить лицо

Европа, поставленная в двусмысленное положение единоличным решением президента США Дональда Трампа по иранской сделке, просто пытается сохранить лицо и как-то выкрутиться из ситуации, а заодно получить от американских властей отступные, компенсирующие потери европейских компаний в Иране, полагают опрошенные «Ридусом» эксперты.

«Заявления о том, что европейцы не будут выходить из этой сделки — сугубо популистские, на мой взгляд. Также они заявляли о том, что не позволят воевать с Саддамом Хусейном перед второй иракской войной, а потом спокойно присоединились к американцам», — напомнил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова доктор политических наук Андрей Манойло.

Безусловно, самой Европе не выгоден разрыв соглашения, потому что это единственный инструмент контроля над иранской ядерной программой, отмечает эксперт. Но выход из сделки США фактически ее аннулирует, уверен он: европейцы будут вынуждены следовать американским санкциями, потому что Европа не перечет США. Соответственно, автоматически обнулятся льготы, полученные Ираном. По словам политолога, Тегеран уже вернулся к своей ядерной программе.

Он ее и не прекращал, допускает аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок . Критикуя иранскую сделку еще на стадии предвыборной гонки, Трамп упирал на то, что на самом деле Иран при любом раскладе не будет останавливаться в своих ядерных испытаниях и обогащении урана.

«Я бы не стал это списывать на личностные особенности Трампа, — отмечает эксперт. — Думаю, по большому счету примерно так дело и обстояло. После получения какого-то подтверждения этой информации, Трамп решил следовать своим же предвыборным обещаниям относительно выхода из этой сделки».

Более того, в ЕС это соглашение тоже далеко не всеми воспринимается положительно. В любом случае внутри Европы силы, которые находятся у власти или стремятся к ней, не будут делать тему Ирана значимой для своих программ, уверен политолог. И уж точно они не станут жертвовать ради этого отношениями с США.

В Вашингтоне прекрасно понимают, что европейцам от американцев никуда не деться. При всем недовольстве и разнообразии мнений внутри Европы, в целом как культурно-политическая общность она всегда будет ближе к США, чем к какому-то другому центру силы, тем более такому непонятному, как Китай , или такому пугающему и двойственному, как Россия . Поэтому в Белом доме вполне обоснованно считают, что в долгосрочной перспективе альтернативы у ЕС нет.

«Европейски союз слаб и не самостоятелен, они не могут перечить США, могут только просить учитывать хоть иногда европейские интересы при принятии американских решений. Ни в какую фронду я не верю, как и в способность европейских политиков давить на США», — категоричен Манойло.

Разговоры о переходе на евро — это тоже попытки найти соломинку в катастрофической ситуации, которая сложилась, добавляет он. По словам эксперта, это в принципе невозможно, потому что глобальная система расчетов по углеводородам ориентирована только на доллар.

«Если бы это было вообще возможно сделать, это давно бы уже сделали, — рассуждает политолог. — Но это невозможно, потому что система взаиморасчетов, торгов, в том числе, на бирже, система гарантий — очень сложная. Она ориентирована только на доллар. Чтобы сменить валюту, надо демонтировать вообще всю финансовую систему, связанную с оборотом углеводородов».

Дожить до ноября

Судьба иранской сделки в значительной степени зависит от позиции самого Ирана, полагает Бышок.

«Сейчас все выглядит так, что назад пути нет. И если все останется, как есть, в том числе со сжиганием американского флага и прочими такими символическим акциями, конечно, мало не покажется, — прогнозирует он. — Но если иранская сторона взвесит все за и против и решит, что лучше все-таки как-то переиграть эту историю и пойти на попятную, сделка может сохраниться в каком-то измененном виде. Более того, никто ж не мешает, выйдя из одной сделки, перезаключить другую. Так что я не думаю, что это точка, скорее, многоточие или запятая».

В сложившейся ситуации эксперт видит аналогию с Северной Кореей . Всего пару месяцев назад казалось, что война на Корейском полуострове неизбежна, и вот-вот КНДР исчезнет как коммунистическое государство или, по крайней мере, исчезнет нынешнее руководство страны. А теперь готовится официальная встреча северокорейского лидера с американским президентом.

Спасти иранскую сделку в ее нынешнем виде может импичмент самого Трампа, предполагает Манойло. Такой сценарий весьма вероятен, если в ноябре на промежуточных выборах в Конгресс большинство в обеих палатах получат демократы. Иранская сделка — это их проект.

Тенденция такова, что демократы сейчас возвращают себе голоса электората, а люди, которые голосовали за Трампа, разочарованно отворачиваются от него. Правда, одиозный политик, наконец, вышел из состояния пассивности и тоже без дела не сидит: создает рабочие места, говорит о том, что исполняет предвыборные обещания. Но все-таки популизма пока больше, чем реальных дел, считает эксперт, и на выборах в Конгресс республиканцы могут потерять и нижнюю, и верхнюю палату.