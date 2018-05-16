ЕС договорился провести с Ираном встречу по СВПД

ЕС и Иран договорились провести на следующей неделе в Вене встречу совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) на уровне политдиректоров, сообщила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини

Во вторник в Брюсселе прошли переговоры по будущему иранской ядерной сделки в формате ЕС, "евротройка", Иран.

"Мы также проведем совместное заседание комиссии на следующей неделе в Вене, на уровне заместителей министров иностранных дел, политдиректоров", — сказала Могерини.

Францией, Германией, Россией, Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.