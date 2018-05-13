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Трамп и Си работают над проблемой ZTE
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Трамп и Си работают над проблемой ZTE 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Дональд Трамп работает с лидером КНР Си Цзиньпином над снятием ограничений с китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. При этом он отметил, что хочет решить этот вопрос как можно быстрее.
"Потеряно слишком много рабочих мест в Китае. Министерству торговли (США) дано указание сделать дело", — написал Трамп в своем Twitter.
.
В апреле 2018 года Штаты запретили ZTE торговать с американскими поставщиками, мотивируя это экспортными нарушениями. Ожидается, что ограничения могут негативно отразиться и на США. Дело в том, что в Америке популярны дешевые телефоны ZTE, которые покупают в основном пожилые американцы.
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