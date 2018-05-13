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Стало известно о тайной поездке Скрипаля в Прагу
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СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу и минимум один раз встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Британии, сообщил в воскресенье сайт пражского еженедельника Respekt.
После того, как Скрипаль был в 2010 освобожден из заключения в РФ, он поселился в Великобритании, где сотрудничал со службой М16 в раскрытии сети российских зарубежных агентов, пишет издание.
>> Юлию Скрипаль увезли на военную базу
"С этой целью британцы разрешили встречи со Скрипалем представителям спецслужб из партнерских стран, включая Чехию. Минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respektа, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — сообщил пражский еженедельник, обычно хорошо информированный о деятельности чешских спецслужб.
При этом чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля в марте 2018 года.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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