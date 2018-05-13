Стало известно о тайной поездке Скрипаля в Прагу

СМИ узнали о тайной поездке Скрипаля в Прагу

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль в 2012 году тайно посетил Прагу и минимум один раз встречался с сотрудниками чешских спецслужб в Британии, сообщил в воскресенье сайт пражского еженедельника Respekt.

После того, как Скрипаль был в 2010 освобожден из заключения в РФ , он поселился в Великобритании , где сотрудничал со службой М16 в раскрытии сети российских зарубежных агентов, пишет издание.

"С этой целью британцы разрешили встречи со Скрипалем представителям спецслужб из партнерских стран, включая Чехию. Минимум один раз — в 2012 году — Скрипаль посетил Прагу, и хотя задержался здесь лишь на короткое время, его пребывание для местных спецслужб было полезным. Представители чешских спецслужб потом с бывшим российским шпионом, согласно информации Respektа, как минимум один раз, встречались и в Великобритании", — сообщил пражский еженедельник, обычно хорошо информированный о деятельности чешских спецслужб.

При этом чешские спецслужбы никак не связывают эти факты с отравлением Скрипаля в марте 2018 года.