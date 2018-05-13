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Помпео: у США нет цели сменить власть в КНДР
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Помпео заявил, что у США нет цели сменить власть в КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
США нужны долгосрочные договоренности с КНДР, а не смена власти, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео.
По его словам, президент США Дональд Трамп будет стремиться к "долгосрочному соглашению", а не к смене северокорейского лидера Ким Чен Ына.
"Мы надеемся, что Ким хочет стратегических изменений, а президент Трамп готов в этом помочь", — сказал Помпео, который ранее посетил КНДР во второй раз.
Он признал, что США, как и КНДР, придется пойти на уступки, чтобы соглашение стало реальным. "Если мы сможем добиться исторического итога, обеим сторонам придется вступить в игру", — заключил Помпео.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены обсудить ядерное разоружение КНДР на саммите в Сингапуре 12 июня.
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