США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

«Это возможно, это зависит от поведения других правительств», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

Болтон выразил надежду на то, что в конечном итоге Европа поймет, что «ее интерес» в том, чтобы согласиться с США по иранскому вопросу.

Ранее в воскресенье французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков.