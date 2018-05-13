США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана 

После выхода из ядерной сделки Соединенные Штаты не исключают, что под американские санкции могут попасть компании ЕС, сотрудничающие с Тегераном, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
«Это возможно, это зависит от поведения других правительств», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.
Болтон выразил надежду на то, что в конечном итоге Европа поймет, что «ее интерес» в том, чтобы согласиться с США по иранскому вопросу.
Ранее в воскресенье французское издание Le Nouvel Observateur написало, что решение американского президента Дональда Трампа стало «последней каплей, переполнившей чашу терпения» европейских политиков.