Чехия не стремится вступать в зону евро

В ближайшее время Чехия не планирует переходить на евро. Об этом свидетельствует законопроект, подготовленный по инициативе правительства, сообщает газета Hospodarske noviny.
"В этом избирательном периоде правительство не рассчитывает переходить на евро. Это не в нашем интересе", — цитирует издание исполняющего обязанности премьера Андрея Бабиша. По словам политика, Чехия подумает о вхождении в еврозону лишь после того, как ЕС решит вопрос о прежних обязательствах и прояснит детали проведения экономических реформ.
Эксперты отмечают, что Чехия не устанавливала конкретных сроков перехода на евро хотя страна выполняет все установленные для этого критерии. Причиной, прежде всего, является нежелание Праги участвовать в программе по оказанию финансовой помощи Греции.
Напомним, движение АНО, лидером которого является Андрей Бабиш, победило на парламентских выборах в октябре прошлого года. Правоцентристы располагают 78 из 200 депутатских кресел в парламенте, однако этого недостаточно для формирования однопартийного правительства. При поддержке со стороны парламентской фракции коммунистов и социал-демократов кабинет может заручиться 108 голосами депутатов.