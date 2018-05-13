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ИГ взяло ответственность за взрывы в Индонезии
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ИГ* взяло ответственность за взрывы в Индонезии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Dita Alangkara
Террористическая организация "Исламское государство"* взяла ответственность за взрывы в трех церквях в Индонезии, в результате которых погибли 11 человек и 40 пострадали, сообщает агентство Рейтер.
Первый взрыв в воскресенье прогремел рядом с католической церковью Святой Марии в городе Сурабая на острове Ява в 7.15 утра по местному времени (5.15 мск), последующие два взрыва произошли с интервалами около пяти минут в том же городе. Второй взрыв прогремел в протестантской церкви на улице Дипонегоро (Diponegoro), третий — в церкви пятидесятников на улице Арджуно (Arjunо).
Нападавшие были одеты, как прихожане, и во время службы находились внутри церкви, после чего привели в действие бомбы. Полиция проводит расследование произошедшего.
* Террористическая организация, запрещена в России
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