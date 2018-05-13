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Мэй выразила соболезнования народу Франции
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Мэй выразила соболезнования народу Франции в связи с терактом в Париже 

ТАСС 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования народу Франции в связи с терактом, который произошел в субботу в Париже. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на ее странице в Twitter.
"Мои мысли с народом Франции после вчерашнего ужасного и трусливого нападения в Париже. Мы едины в нашей решимости победить это зло", — сказала британский премьер.
Вечером в субботу на улице Монсиньи во 2-м округе Парижа вооруженный ножом злоумышленник устроил беспорядочную резню, нанося удары прохожим и выкрикивая "Аллах акбар". Нападавший был ликвидирован на месте сотрудниками муниципальной полиции. По данным префектуры полиции Парижа, в результате действий злоумышленника один человек погиб, четверо получили ранения. Как сообщило агентство Associated Press, ответственность за совершенное нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
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