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Египет возмутился действиями RT
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Египет возмутился действиями RT 

Деловая газета «Взгляд» 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МИД Египта выразил возмущение в связи с публикацией RT опроса, посвященного спорной территории на египетско-суданской границе, в субботу в связи с этим власти арабской республики связались с российской стороной.
Египет потребовал от России «резко осудить опрос, проведенный управляемым государством телеканалом», а также призвал Москву потребовать «объяснить это неприемлемый поступок», передает Deutsche Welle.
Кроме того, министр иностранных дел Египта Самех Шукри уже решил отменить интервью, которое собирался дать RT 19 мая.
В то же время сообщение об опросе на сайте RT, опубликованное 11 мая, видимо, уже было удалено.
Речь в нем шла о принадлежности «треугольника Халаиба» — Египту или Судану. Эта территория находится на границе между двумя странами. В 1958 Хартум обратился в Совет Безопасности ООН с требованием признать регион суданской территорией, однако контролирует спорный регион Египет.
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