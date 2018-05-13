«Санкций для выезда студентов не предоставлялось»

Студенты с Украины прошли практику в Крыму без согласования с СБУ

Сумский государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым в обход Службы безопасности Украины . Ранее сообщалось, что власти Украины отказались оплачивать своим спортсменам расходы на участие в соревнованиях, проводимых на территории России . Кроме того, глава министерства молодежи и спорта Украины подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил Крым, будут остановлены украинской Госпогранслужбой.

Сумский государственный педагогический университет направил своих студентов на практику в Крым, приводит RT сообщения украинских СМИ.

Как сообщил ректор вуза Юрий Лянной, студенты, обучающиеся по специальности «Туризм», были на практике на полуострове с 27 апреля по 7 мая. По его словам, поездка была согласована со Службой безопасности Украины. При этом в самой СБУ данные сведения не подтвердили, передает НСН.

«Санкций в отношении выезда студентов для прохождения практики не предоставлялось, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством Украины», — заявила официальный представитель начальника Управления СБУ в Сумской области Олеся Рапута.

Двумя днями ранее официальный представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян порекомендовал футбольным болельщикам из страны не ехать в Россию на чемпионат мира 2018 года.

«Независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего… Поэтому главная рекомендация для болельщиков — болеть дома и не ехать на территорию России», — заявил Слободян в эфире UA TV.

Причиной для того, чтобы не приезжать на территорию России, чиновник назвал риски: «Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая задержаниями за любое нарушение, используя аргументы как вербовку».

За неделю до этого Центр информационно-психологических операций №72 вооруженных сил Украины выказал намерение выяснить готовность жителей Южного федерального округа России к акциям протеста против российской власти. Тендер был размещен на украинском сайте госзакупок.

Отмечалось, что в рамках тендера должно быть проведено социологическое исследование, которое должно определить материальное положение людей, их удовлетворенность действующей властью и их готовность принять участие в протестных акциях.

Исследование также должно выявить наиболее эффективные информационные каналы по работе с разными группами граждан в зависимости от их социодемографических показателей.

В тот же день сообщалось, что власти Украины отказались оплачивать своим спортсменам расходы на участие в соревнованиях, проводимых на территории России.

Об этом на своей страничке в фейсбуке написал руководитель министерства молодежи и спорта Украины Игорь Жданов , отметив, что при всем при этом власти не могут запретить спортсменам посещать Россию.

«Министерством не будет потрачено ни гривны средств налогоплательщиков на поездки спортсменов в Россию. Никаких выплат государственных призовых за победы на таких соревнованиях осуществлено не будет», — дал понять глава ведомства.

Кроме того, глава министерства молодежи и спорта Украины подчеркнул, что те спортсмены, тренеры и болельщики, кто посетил российский Крым, будут остановлены Госпогранслужбой Украины.

Чуть ранее украинская журналистка Екатерина Маденс на своей странице в фейсбуке возмутилась поездкой учеников одесского Ришельевского лицея в Крым. Маденс выразила свое возмущение фотоотчетом учеников Ришельевского лицея после поездки в российский регион. По ее мнению, такая выходка «небезопасна».

«Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?» — написала она.

На этой неделе также стало известно, что болельщиков, которые приедут на финальные матчи женской и мужской Лиги чемпионов по футболу на Украину, будут пускать по предварительным спискам. Не пустят тех, кто является «нарушителем государственной границы», то есть тех, кто посещал Крым.

Это станет очередным нарушением прав человека на Украине, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев