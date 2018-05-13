Названо место проведения следующего «Евровидения»

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Спецоперация полиции против наркодилеров привела к столкновениям в центре Тбилиси

Украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в Донбассе

Киеву напомнили, что у него не хватает денег на Крым