Названо место проведения следующего «Евровидения»

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Нетаньяху пообещал провести Евровидение в Иерусалиме 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Следующее Евровидение, которое благодаря победе израильской певице Нетты Барзилай пройдет в этой стране, состоится в Иерусалиме, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Нетта, ты прославила Израиль. В следующем году — в Иерусалиме!» — написал Нетаньяху в Twitter.
Европейский вещательный союз (EBU) пока не назвал город проведения конкурса в 2019 году.
Напомним, у Иерусалима спорный статус. Конфликт между Палестиной и Израилем вокруг этого города с новой силой разгорелся после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, победу в Евровидении, которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).
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