Названо место проведения следующего «Евровидения»

Следующее Евровидение, которое благодаря победе израильской певице Нетты Барзилай пройдет в этой стране, состоится в Иерусалиме, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Нетта, ты прославила Израиль. В следующем году — в Иерусалиме!» — написал Нетаньяху в Twitter.
Европейский вещательный союз (EBU) пока не назвал город проведения конкурса в 2019 году.
נטע, את כפרה אמיתית. הבאת הרבה כבוד למדינת ישראל! לשנה הבאה בירושלים! 🇮🇱🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/l0z6QF7lS9— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 12, 2018
Напомним, у Иерусалима спорный статус. Конфликт между Палестиной и Израилем вокруг этого города с новой силой разгорелся после того, как США признали Иерусалим столицей Израиля.
Напомним, победу в Евровидении, которое в этом году прошло в Лиссабоне, одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy («Игрушка»).