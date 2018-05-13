В Италии ошибочно сообщили о теракте в Ницце

Итальянский телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце c 80 жертвами

Итальянский телеканал Sky Sport 1 во время футбольного матча по ошибке повторно сообщил о теракте в Ницце , произошедшем в июле 2016 года.

В новостной строке, появившейся на экранах во время прямой трансляции игры "Интер" — "Сассуоло", сообщалось, что во французском городе жертвами наезда грузовика на толпу стали свыше 80 человек. Текст сообщения также обещал дальнейшие обновления по теме.

Комментаторы трансляции успели признать ошибку телеканала почти сразу. В дальнейшем в новостной строке неоднократно появлялся текст с извинениями.

Sky Sport объяснил произошедшее технической ошибкой, подтвердив, что в новостной строке говорилось о террористическом нападении в Ницце двухлетней давности. Телеканал в своем Twitter принес зрителям извинения.