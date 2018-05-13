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В Италии ошибочно сообщили о теракте в Ницце
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Итальянский телеканал по ошибке сообщил о теракте в Ницце c 80 жертвами 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © AFP 2018 / Thomas SAMSON
Итальянский телеканал Sky Sport 1 во время футбольного матча по ошибке повторно сообщил о теракте в Ницце, произошедшем в июле 2016 года.
В новостной строке, появившейся на экранах во время прямой трансляции игры "Интер" — "Сассуоло", сообщалось, что во французском городе жертвами наезда грузовика на толпу стали свыше 80 человек. Текст сообщения также обещал дальнейшие обновления по теме.
Комментаторы трансляции успели признать ошибку телеканала почти сразу. В дальнейшем в новостной строке неоднократно появлялся текст с извинениями.
Sky Sport объяснил произошедшее технической ошибкой, подтвердив, что в новостной строке говорилось о террористическом нападении в Ницце двухлетней давности. Телеканал в своем Twitter принес зрителям извинения.
Вечером 14 июля 2016 года, когда Франция праздновала День взятия Бастилии, водитель 19-тонного грузовика протаранил толпу людей, собравшихся полюбоваться фейерверком на Английской набережной в Ницце. В результате теракта погибли 86 человек, среди них — 37 иностранцев, представители 19 национальностей, в том числе две гражданки России. Пострадали более 430 человек.
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