Кровавый генерал

«Лента.ру» продолжает цикл познавательных статей о жизни диктаторов. На прошлой неделе мы рассказывали о панамском диктаторе Мануэле Норьеге, который заключал сделки с наркодилерами и сотрудничал с американской разведкой, а также стал одним из главных отрицательных персонажей игры Call of Duty. На этот раз речь пойдет о тиране Аугусто Пиночете . Интерес к этому человеку не ослабевал ни во время его правления, ни уже после того, как он покинул свой пост. Прессу будоражили сообщения о все новых уголовных делах, которые возбуждали против Пиночета и закрывали с такой же скоростью. Эта информация перемешивалась со сводками о состоянии его здоровья. Больше всего чилийцев интересовал вопрос: доживет ли он до суда и ответит ли за гибель тысяч людей в период своего правления? При этом даже сейчас, уже после своей смерти, Пиночет не оставляет местных жителей в покое, вызывая у одних лютую ненависть, а у других ― искренний восторг.

Политическое завещание

На дне рождения бывшего диктатора Аугусто Пиночета собрались около 200 друзей и сподвижников. Через некоторое время после начала праздника в зале появился немощный 91-летний старик в кресле-каталке. Он как-то загадочно и отрешенно улыбался, не выпуская руку любимой жены Лусии Ириар. Она читала послание, которое было адресовано не только собравшимся, но и всем чилийцам. Как оказалось, оно было прощальным — через несколько недель после торжества бывший тиран скончался.

«Я не держу ни на кого зла (…). Свержение социалистического режима президента Сальвадора Альенде в 1973 году было необходимым шагом, позволившим предотвратить распад Чили и сделать нашу страну главным игроком в Латинской Америке», — говорилось в письме.

Пиночет также раскритиковал преследование своих сторонников, отметив, что «храбрость и решительность этих людей превратили Чили в самую богатую страну региона». Однако в этом сообщении от диктатора ждали другого — подобия раскаяния. Надежды оправдались: политик заявил, что берет на себя полную политическую ответственность за все произошедшее в стране в годы его правления, отметив при этом, что, «когда улягутся все политические страсти, история объективно оценит нашу работу». Пиночет рассчитывал, что потомки оправдают его и признают заслуги как государственного деятеля. Вместо этого диктатору были предъявлены более 140 исков, касающихся убийств, пыток заключенных, финансовых махинаций, коррупции и торговли наркотиками.

Годы его правления по-прежнему овеяны слухами и вызывают множество споров. Почитатели Пиночета настаивают на том, что он смог спасти нацию, продемонстрировав возможности модернизации даже в условиях авторитарной политики. Противники диктатора утверждают, что последствия правления его режима приходится расхлебывать и по сей день. При этом нельзя отрицать, что тиран провел некоторые экономические реформы и при нем в стране даже наблюдался некий экономический рост. Однако подобных результатов стране удалось достичь слишком дорогой ценой: за время правления Пиночета погибли и без вести пропали свыше 3 тысяч человек, еще 30 тысяч человек подверглись пыткам. В эмиграции живут более миллиона чилийцев.

Портрет настоящего диктатора

Биографы Пиночета описывают его как одного из самых консервативных людей своего времени. Одетый с иголочки и застегнутый на все пуговицы, он придерживался жесткого распорядка дня, не пил, не курил, не любил смотреть телевизор. Интервью соглашался давать только при условии, что мужчина-журналист будет строго одет и гладко выбрит. Больше всего диктатор не любил серьги в мужском ухе. По словам современников, Пиночет выглядел примерно так: маленькие глаза, холодный и пытливый взгляд, тонкие жесткие губы, редкие прилизанные волосы.

Будущий чилийский тиран родился в 1915 году в семье таможенного чиновника и домработницы, став старшим из шести детей пары. Родители Аугусто были людьми верующими, поэтому привили сыну любовь к католической церкви

У будущего диктатора с детства проявились способности к учебе. Он много читал и слушал музыку, впоследствии писал научные труды по географии, геополитике и военной истории. В физическом плане все обстояло куда хуже. Мальчик с детства не отличался силой, смелостью и крепким здоровьем — он с упорством принялся заниматься плаванием и боксом. Целеустремленный парень еще тогда понял, что, если хочешь чего-то добиться, нужно идти в армию. Там он поднялся по карьерной лестнице, став одним из ближайших сторонников президента-социалиста Сальвадора Альенде.

Детство Пиночета как раз пришлось на период Великой депрессии рубежа 20-30-х годов ХХ века, поэтому о развале экономики он знал не понаслышке. Именно поэтому ему не понравилась проводимая Альенде экономическая политика. В 1973 году инфляция превысила более 600 процентов. Правительство судорожно стало сокращать выделение средств на зарплаты и социальные пособия. Скоротечное правление Альенде обернулось техническим дефолтом и массовыми забастовками.

Стремясь удержать армию от антиправительственных действий, Альенде назначил Пиночета, пользующегося у военных большим авторитетом, главнокомандующим чилийской армией. Заверив президента в своей преданности, генерал подмял под себя военных и менее чем за три недели организовал путч. Тот переворот вошел в историю страны как один из самых страшных и кровавых. Президентский дворец Ла Монеда взяли штурмом. Альенде, не желая сдаваться предателям, покончил с собой. Свыше 2,2 тысячи его сторонников или просто случайных прохожих были убиты, при этом многие из них — с особой жестокостью.

Власть в стране перешла к военной хунте, однако уже в следующем году верховным главой нации, а затем и президентом стал Пиночет.

В первую очередь он взялся за экономическую реформу: либерализация цен, снятие ограничений на ведение бизнеса, приватизация, введение пенсионной системы накопительного типа. В новых условиях в страну хлынули иностранные инвестиции, возобновилось сотрудничество с международными финансовыми институтами. В результате экономика страны начала стремительно расти.

При этом даже самые резкие критики Пиночета не могут отрицать его заслуг в сотворении чилийского «экономического чуда»: диктатор преодолел дефицит государственного бюджета и ликвидировал черный рынок, процветавший во времена правления Сальвадора Альенде.

Помимо этого, в 1978 году в Чили был принят закон о политической амнистии, приостановивший репрессии. При нем начался диалог с оппозицией, который продолжался даже несмотря на покушение на диктатора, устроенного боевиками-сторонниками прокоммунистического курса. Впрочем, заслуги тирана не стоит переоценивать: пока элита сказочно богатела, рабочие кварталы прозябали в нищете. Безработица среди экономически активного населения достигала 30 процентов.

В 1988-м в Чили прошел референдум, согласно результатам которого жители страны не захотели видеть Пиночета на посту президента до 1997 года. Проиграв голосование, диктатор не стал цепляться за власть и ушел в отставку. С 1990-го Чили вернулась к демократии.

При этом вся власть фактически сохранялась в руках Пиночета: он оставался еще восемь лет командующим сухопутными войсками, а также пожизненным сенатором.

Власть по-прежнему в руках диктатора

Осенью 1998 года начался новый этап в жизни Пиночета: его арестовали в Англии , где 83-летний старик находился на лечении. После этого началась череда судебных преследований и обвинений. Его подозревали в неуплате налогов на сумму в 4 миллиона долларов в период с 1998 по 2003 год, подделке документов (включая 12 паспортов, которые бывший диктатор использовал для открытия нелегальных счетов в иностранных банках), сокрытии информации об объемах недвижимости, принадлежавшей семье тирана.

Боливии, Парагвая, Уругвая и Высшие судебные инстанции постоянно то лишали Пиночета депутатской неприкосновенности, то запрещали судебное преследование бывшего политика за преступления, совершенные им в годы правления военной хунты. Так, суд Сантьяго лишил бывшего диктатора иммунитета против судебного преследования по обвинению в налоговых преступлениях и финансовых махинациях. Однако уже через несколько часов этот же суд прекратил уголовное преследование генерала по делу об операции «Кондор» в связи со слабым здоровьем обвиняемого. Эту операцию разработала секретная полиция Чили совместно со спецслужбами Аргентины Бразилии для борьбы с силами, оппозиционными латиноамериканским диктатурам. В рамках этой операции были уничтожены сотни чилийцев, которые после военного переворота 1973 года пытались найти убежище в соседних с Чили странах.

Адвокаты диктатора постоянно заявляли, что старик страдает слабоумием, сахарным диабетом, ожирением, артритом, гипертонией и поэтому не может отвечать перед судом.

Перед лицом смерти

Пиночет скончался в военном госпитале Сантьяго. По стране к тому моменту уже давно ходили слухи, что бывший диктатор очень плох. Вскоре после дня рождения у него случился сердечный приступ, 91-летнего политика доставили в больницу и сделали операцию на сердце. Семья диктатора настояла на том, чтобы его соборовали.