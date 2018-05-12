Ещё
В Сирии при взрыве погибли 9 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На севере Сирии прогремел взрыв, погибли девять человек, десятки пострадали 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девять человек погибли, 28 получили ранения при подрыве двух начиненных взрывчаткой автомобилей в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщил РИА Новости директор пресс-службы муниципального совета города Азаз Ясир аз-Заим.
"Число погибших в результате взрыва начиненной взрывчаткой машины, припаркованной перед центральной больницей в провинции Идлиб, увеличилось до девяти мирных жителей, из них три охранника больницы", — заявил чиновник.
По словам аз-Заима, трое погибших были охранниками больницы. Также сообщается, что девять человек пропали без вести.
Как отметил собеседник агентства, некоторые раненые были доставлены в турецкие больницы.
РИА Новости: последние новости
Силовики заняли населенный пункт в "серой зоне" у Горловки, заявили в ДНР В Катаре прошла акция, посвященная победе в Великой Отечественной войне На Украине объяснили, почему Киев не может претендовать на Крым
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У участницы «Евровидения» отобрали микрофон29
Израиль назвал причину уничтожения «Панциря»331
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь172
Радимов развелся с Булановой10
Самойлова объяснила поражение на «Евровидении»242
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Политика
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение