Ещё
Венесуэла осудила насилие в секторе Газа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Венесуэла осудила насилие в секторе Газа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил акты насилия, которыми сопровождалось в понедельник открытие в Иерусалиме посольства США в Израиле.
Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.
"Президент Венесуэлы Николас Мадуро энергично осуждает от имени венесуэльского народа акты насилия, совершенные против братского народа Палестины в качестве израильской реакции на многотысячные марши протеста в секторе Газа против односторонних и незаконных действий американского правительства по переводу своего посольства в Израиле из столицы Тель-Авива в Иерусалим", — говорится в сообщении венесуэльского МИД.
По мнению официального Каракаса, действия США и Израиля противоречат международному праву, нарушают все достигнутые договоренности и фактически подрывают возможность поиска мирного решения для возвращения "героического народа Палестины на земли, которые ему принадлежат".
РИА Новости: последние новости
В посольство поступили сообщения о задержаниях граждан России в Британии В Армении планируют масштабную репатриацию Посольство России в Британии обвинило главу Ми-5 в цинизме и лицемерии
Комментарии1  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция отзывает послов из США и Израиля239
Меланья Трамп госпитализирована39
Назван победитель боя Су-57 и F-2231
В Британии начали задерживать россиян366
Кобзон отказался открывать Крымский мост479
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение