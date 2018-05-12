СМИ предупредили об «утечке мозгов» из Госдепа

Очередным проявлением этой тенденции стал уход по собственному желанию одного из главных экспертов ведомства по нераспространению ядерного оружия Ричарда Джонсона . В своем прощальном письме коллегам чиновник, не называя прямо причин своей отставки, высоко оценил соглашение с Ираном , о выходе из которого недавно объявил глава Белого дома, отмечает издание.

Уход Джонсона не только усугубляет нехватку в Госдепе крупных специалистов по иранской ядерной программе, но и подчеркивает проблему "утечки мозгов" из ведомства, существование которой отмечали как официальные лица, так и аналитики, говорится в статье.

При Трампе профессиональные дипломаты были оттеснены от руководства, моральное состояние работников ведомства в период, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон , резко ухудшилось. Так, в отделе, где работал Джонсон, из семи работавших на постоянной основе сотрудников не осталось ни одного, пишет Foreign Policy.