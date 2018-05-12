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СМИ предупредили об «утечке мозгов» из Госдепа
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СМИ предупредили об «утечке мозгов» из Госдепа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Отток дипломатов из Госдепартамента США при Дональде Трампе принял вызывающие беспокойство масштабы, пишет Foreign Policy.
Очередным проявлением этой тенденции стал уход по собственному желанию одного из главных экспертов ведомства по нераспространению ядерного оружия Ричарда Джонсона. В своем прощальном письме коллегам чиновник, не называя прямо причин своей отставки, высоко оценил соглашение с Ираном, о выходе из которого недавно объявил глава Белого дома, отмечает издание.
Уход Джонсона не только усугубляет нехватку в Госдепе крупных специалистов по иранской ядерной программе, но и подчеркивает проблему "утечки мозгов" из ведомства, существование которой отмечали как официальные лица, так и аналитики, говорится в статье.
При Трампе профессиональные дипломаты были оттеснены от руководства, моральное состояние работников ведомства в период, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, резко ухудшилось. Так, в отделе, где работал Джонсон, из семи работавших на постоянной основе сотрудников не осталось ни одного, пишет Foreign Policy.
Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций в отношении Тегерана.
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