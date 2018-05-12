Порошенко накормили бычьими хвостами

Порошенко в Германии угостили рагу из бычьего хвоста

Президент Украины Петр Порошенко пообедал рагу из бычьего хвоста и свиной рулькой. Во время визита в Германию глава государства провел полтора часа ресторане «Zum Schiffchen», который располагается в старой части города Дюссельдорфа . Порошенко попробовал традиционные блюда немецкой кухни, но отказался от местного пива темного сорта Altbier, сообщил владелец ресторана.

Известно, что украинский президент совершил переезд из Аахена в Дюссельдорф только ради ресторана. Поездка, которая состоялась в этот четверг, была незапланированной, и ее пришлось дополнительно согласовывать с местной полиции. Пока Порошенко наслаждался угощениями, на улице его ждал президентский кортеж, который состоял из черных лимузинов в сопровождении множества полицейских.

С 9 по 10 мая Порошенко находился с рабочим визитом в немецком городе Аахене для того, чтобы встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трехсторонняя встреча состоялась в рамках ежегодной церемонии вручения премии Карла Великого , которую в этом году присудили французскому лидеру. Эту международную европейскую премию вручают за вклад в объединение Европы.

Сообщается, что в ходе совместной беседы главы государств обсудили возможности введения миротворцев ООН в Донбасс.

Во время церемонии Меркель заявила, что Берлин будет «и в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины». «Мы знаем, что для решения международных конфликтов часто нужно много времени», — сказала Меркель.

Порошенко выразил благодарность за то, что европейские страны оказывают большую поддержку украинскому народу. «Мне особенно приятно, что во всех выступлениях, во всех встречах с людьми Украина обязательно присутствует в европейской повестке дня», — заметил глава украинского государства. Он также заявил, что его радует, когда граждане и флаги его страны появляются в Европе, чтобы «засвидетельствовать европейскость Украины». По словам Порошенко, его страна «возвращается в европейскую семью народов».

Украинские СМИ называли переговоры лидеров Украины, Франции и ФРГ встречей в «нормандском формате без России ».

Порошенко, в свою очередь, обещал украинским журналистам совместное интервью трех лидеров по итогам встречи. Однако после беседы Меркель и Макрон так и не вышли делать совместные заявления с главой Украины. Их планы изменились, и в итоге Порошенко один отвечал на вопросы СМИ.

Украинский президент заявил, что «координирует действия» с европейскими лидерами, а также что Франция и ФРГ поддержали киевский вариант миссии ООН в Донбассе. «Мы подчеркиваем, что компонент безопасности минских соглашений невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии в оккупированном украинском Донбассе, — передает ФАН слова Порошенко. — Канцлер Германии и президент Франции поддержали эту позицию Украины точно так же, как это сделали наши американские партнеры».

В то же время Россия как гарант минских соглашений неоднократно напоминала, что миротворческую миссию ООН можно ввести в Донбасс только с согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это условие прописано в договоре по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины.

Порошенко также заявил, что вместе с главами Франции и Германии он обсудил вопрос продления санкций против России и введение новых ограничений за проведение на территории Крымского полуострова выборов президента РФ. «Очевидно, что говорили о деоккупации ( Крыма )», — отметил Порошенко.

10 мая представитель правительства ФРГ оценил трехсторонние переговоры как короткую встречу для обмена мнениями о ситуации на востоке Украины. Сообщается, что главы также обсудили возможные этапы минского процесса в будущем.

В эту пятницу состоялся телефонный разговор между канцлером Германии и президентом России Владимиром Путиным . По сообщению пресс-службы Кремля , в ходе разговора Меркель рассказала Путину об итогах трехсторонней встречи с украинским и французским президентами. Главы государств условились активизировать работу в «нормандском формате». Также обсудили кризисную обстановку на Украине, учреждение миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ и подготовку Ангелы Меркель к рабочему визиту в Сочи