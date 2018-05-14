В Тбилиси произошли столкновения

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Участники акции в Тбилиси начали расходиться по домам‍ 

РИА Новости 10 минут назад
Фото: © Sputnik / Леван Авлабрели
Участники акции протеста в Тбилиси против спецоперации в столичных ночных клубах начали расходиться по домам после заявления организаторов о приостановке митингов на неделю, передает Sputnik Грузия.
Ранее один из организаторов акции Бека Цикаришвили заявил, что все митинги отменяются до следующей субботы. Таким образом протестующие намерены дать время МВД Грузии выполнить их требования.
"Мы берем срок неделю, чтобы наблюдать за рабочим процессом. Мы анонсируем на субботу большую акцию. Мы посмотрим, насколько реалистичными будут обещания, и будем вести себя соответственно", — сказал Цикаришвили.
В то же время ситуация на проспекте Руставели, как отмечает Sputnik Грузия, остается напряженной: протестующие окружены участниками двух контракций, требующих разгона митинга.
Ранее владельцы ночных клубов заявили, что в ночь на субботу в их заведениях прошли рейды полиции и спецназа, и призвали своих сторонников выйти в знак поддержки на улицы. К зданию Грузии пришли сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД, и обвинили правоохранителей в незаконном применении силы.
Ранее сообщалось, что в результате спецоперации МВД задержало восемь наркоторговцев. По информации в СМИ, всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные за административные правонарушения уже освобождены. В ведомстве пояснили, что спецоперация против наркоторговцев связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.
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