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В Луганске колонну байкеров возглавил Хирург
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В Луганске на открытии мотосезона колонну байкеров возглавил Хирург 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, возглавил колонну из более чем тысячи байкеров на открытии мотосезона в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
"Все мятежные республики для меня — друзья. Это города, которые обладают своей душой, в которые приезжаешь с особым чувством. Это все то, что невероятно притягивает: этот дух борьбы, дух сопротивления этому глобальному сатанизму… Увидев такую колонну, которая сейчас за моей спиной, эти флаги, здесь сама Россия, здесь ее дух, который, может быть, в Москве не так чувствуется, как здесь. Здесь больше России, чем в столице", — заявил Залдостанов.
Президент отделения "Донбасс" Виталий Кишкинов, известный как Прокурор, сообщил, что на мероприятие, посвященное Дню республики, прибыло более тысячи мотоциклистов, которые в том числе представляли Крым, Тверь, Белгород и Москву.
"Мне очень приятно, что собирается такое количество мотоциклистов и просто людей, которые приходят поддержать нас", — сказал он.
Колонна мотоциклистов по сложившейся традиции проехала по центральным улицам города, посетив памятные места. Затем гости мероприятия отправились на концерт в мотоцентр "Русские мотоциклисты".
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