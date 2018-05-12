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В Тбилиси проходит акция протеста
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В Тбилиси проходит акция протеста с требованием отставки премьера 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В центре Тибилиси проходит крупная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Грузии Георгия Квиркиашвили и главы МВД Георгия Гахарии после проведенной накануне спецоперации с участием спецназа по задержанию наркореализаторов в ночных клубах, передает корреспондент РИА новости.
В ночь на субботу организаторы ночных клубов заявили в соцсетях, что в заведения ворвался спецназ и правоохранители. Они призвали всех сторонников собраться в знак поддержки. В течение всей ночи у здания парламента собирались сотни человек, которые выражали протест в связи со спецоперацией МВД.
В результате спецоперации МВД задержало восемь наркореализаторов. По данным телекомпании "Рустави 2", всего в клубах были задержаны около 70 человек, при этом в МВД отметили, что все задержанные по административному правонарушению уже освобождены. Министерство пояснило, что проведенная накануне спецоперация по задержанию накрореализаторов была связана с частыми случаями гибели и интоксикации молодых людей.
"Мы не отступим до тех пор, пока в отставку не уйдут премьер и министр внутренних дел. Мы против насилия, дайте нам свободу! Одумайтесь! Сегодня собрались прогрессивно мыслящие молодые люди. С сегодняшнего дня все мы должны защищать наши права, мы верим, что ни клуб, ни фестиваль и ни мирная акция не проводится только ради тусовки, мы не наркоманы. Будьте свободными!" — заявил один из организаторов акции у микрофона.
Протестующие также требуют "наказать" всех ответственных за прошедшую спецоперацию, объявить этот день "черной пятницей". Полиция стоит вдоль тротуара, чтобы не позволить участникам акции перекрыть проезжую часть.
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