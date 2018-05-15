КНДР начала демонтаж ядерного полигона

КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери

КНДР приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке страны в преддверии его закрытия. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте 38 North ("38 Норт") отчете базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса.

"Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов", — говорится в докладе.

Также, по данным экспертов, КНДР частично демонтировала рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места, где сваливался грунт.