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КНДР начала демонтаж ядерного полигона
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КНДР приступила к демонтажу ядерного полигона Пхунгери 

ТАСС 1 час назад
Фото: globallookpress.com
КНДР приступила к демонтажу сооружений на территории ядерного полигона Пхунгери на северо-востоке страны в преддверии его закрытия. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте 38 North ("38 Норт") отчете базирующейся в США исследовательской группы при Университете имени Джонса Хопкинса.
"Коммерческие спутниковые снимки от 7 мая показывают, что демонтаж испытательного полигона уже начался. В частности было снесено несколько зданий оперативного обеспечения, расположенных недалеко от северного, западного и южного въездов", — говорится в докладе.
Также, по данным экспертов, КНДР частично демонтировала рельсы для вагонеток, которые вели от туннелей в места, где сваливался грунт.
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