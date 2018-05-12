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Парламенты ЛНР и ДНР договорились о совместной работе
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Парламенты ЛНР и ДНР договорились о совместной работе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатели Народных советов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Денис Мирошниченко и Денис Пушилин договорились о совместной работе депутатов ЛНР и ДНР, сообщил журналистам Мирошниченко по итогам встречи с делегацией ДНР в Луганске.
"Мы с председателем парламента Денисом Владимировичем Пушилиным поговорили о том, что мы проведем совместное заседание двух парламентов. Проведем мы его в очень символичном месте, в Дебальцево", — сказал председатель парламента ЛНР.
Он подчеркнул, что это будет первое взаимодействие двух парламентов, и первая встреча в таком формате должна состояться до конца текущего месяца.
"Мы уже определили ряд мероприятий, которые будут идти между нашими парламентами, в связи с тем, что наши лидеры Донецкой и Луганской народной республики задают общий вектор, и мы по линии парламента тоже будем не отставать и двигаться вперед. Я думаю, что до конца этого месяца мы увидим первые шаги двух парламентов Донецкой и Луганской народной республики, которые уже будут работать совместно", — уточнил Мирошниченко.
Председатель парламента ДНР в свою очередь подчеркнул, что эта работа станет многообещающим этапом во взаимодействии двух республик.
"Мы появлялись вместе, мы начинали отстаивать и противостоять нашим оппонентам, и сейчас, я думаю, такой этап, может, не очень новый, но очень интересный и многообещающий", — заявил Пушилин.
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