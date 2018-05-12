Ополченцы предложили Киеву обменять Рубана

Глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан , арестованный по подозрению в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц Украины , а также в приготовлении к теракту, включен в список на обмен представителями провозглашенной Донецкой народной республики.

Как сообщил руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак , донецкая сторона включила Рубана в список тех людей, в обмене которых она заинтересована. В СБУ были удивлены, когда получили соответствующую информацию, сказал Грицак журналистам в субботу в Черкасской области.

По его словам, это свидетельствует, скорее всего, о том, "для кого он действительно ценен", приводит слова главы СБУ "Интерфакс".