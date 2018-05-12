Ещё
Роулинг описала характер Трампа по его подписи
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джоан Роулинг описала характер Трампа по его подписи 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Британская писательница Джоан Роулинг описала особенности характера президента США Дональда Трампа, основываясь на его подписи.
Роулинг отреагировала на запись одного из пользователей Twitter, который спросил, почему у Трампа такая огромная подпись, сообщает The Independent.
Роулинг напомнила, что теория графологии говорит о связи между почерком и характером человека. Она также разместила ссылку на специализированный сайт, где говорится о том, что большая подпись указывает на высокомерного, тщеславного и надменного человека со склонностью к тирании, а также на эксгибиционистскую и лживую личность, в которой может проявится мания величия с отсутствием критического осмысления.
«Еще три минуты назад я не верила в графологию», — прокомментировала Роулинг.
Пользователи соцсети стали шутить, что описание можно считать точным. В то же время сторонники Трампа указали, что подпись Барака Обамы также не была маленькой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украинские силовики заняли населенный пункт в «серой зоне» в Донбассе Меркель намекнула на возможность создания другого НАТО – без США Киеву напомнили, что у него не хватает денег на Крым
Комментарии2  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой857
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову332
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову207
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь31
Алина Кабаева отмечает юбилей115
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение